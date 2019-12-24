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Политика

24 декабря, 22:33

Лукашенко предложил России вступить в Белоруссию

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России в шутку вступить в Белоруссию.

По его мнению, россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения стран.

"А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция. – Прим. ред.), – тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси", – смеясь, сказал белорусский лидер в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Лукашенко также говорил, что Россия, добиваясь интеграции, "прессует" Белоруссию, но независимость страны обеспечивают Запад и НАТО. По его словам, РФ может оказаться втянута в военный конфликт. Президент Белоруссии напомнил, что Минск поддержит Москву в случае угрозы со стороны стран Запада.

РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 дорожных карт по углубленной интеграции. При этом все проекты по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.

К 1 июня 2020 года стороны собираются подготовить нормативные базы двух стран. Это сотни законодательных актов и десятки межправсоглашений.

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