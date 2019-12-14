Медведев обсудил с премьером Белоруссии практические аспекты интеграции стран

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Премьер-министры России и Белоруссии обсудили практические аспекты двухсторонней интеграции стран во время телефонного разговора. Об этом сообщает ТАСС.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога", – заявили в пресс-службе правительства РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. Политики также договорились о графике дальнейших контактов по правительственной линии.

В настоящее время РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 дорожных карт по углубленной интеграции.

Новая встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоится 20 декабря на неформальном саммите ЕАЭС.

