Орешкин рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

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У России и Белоруссии есть понимание того, как решать спорные вопросы, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", – цитирует его РИА Новости.

Орешкин отметил, что с понедельника Москва и Минск на экспертном уровне начнут детальную проработку указаний, полученных на этих переговорах. 20 декабря в Санкт-Петербурге у президентов также состоится встреча.

Переговоры делегаций России и Белоруссии прошли в Сочи. Встреча состоялась в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства. Она длилась 5,5 часа. Помимо лидеров двух стран, участвовали премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.

Ожидалось, что стороны обсудят дорожные карты союзной интеграции. Предметом переговоров должны были стать межгосударственные инвестпроекты и газ.

Владимир Путин выразил надежду на то, что Москва и Минск и дальше будут делать все для того, чтобы народы обеих стран получали преимущества от интеграции России и Белоруссии.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры лидеров двух государств.

К середине 2020-го будет разработано унифицированное законодательство. С 2021 года планируется запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Орешкин уточнял, что создание единой валюты в рамках интеграционного процесса не является вопросом ближайшего будущего. Он объяснил, что, если Россия и Белоруссия введут единую денежно-кредитную политику на обе страны, то это может привести к росту волатильности в Белоруссии из-за более скромного масштаба ее экономики.