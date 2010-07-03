Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.
За "союзнические" отношения высказались 57,6% респондентов, за "партнерские" – 31,8%, за "нейтральные" – 10,2%. 0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть "враждебными". Столько же опрошенных затруднились ответить.
55,4% респондентов посещают Россию один раз в год и реже, 21,4% сказали, что бывают в России несколько раз в год, 23,2% никогда не были в России.
При этом 67% участников опроса не заметили никакого "целенаправленного влияния" России на последнюю избирательную кампанию в Белоруссии. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.
21,2% респондентов узнают новости о России из российских телеканалов и газет, 12,4% – из белорусских телеканалов и газет, 55,6% – из интернета. Еще 10,8% опрошенных не следят за новостями о России.
75,2% респондентов сказали, что агитация в ходе недавней избирательной кампании в парламент шла преимущественно на русском. 20,6% опрошенных показалось, что агитация шла на белорусском и русском поровну. 3,8% сочли, что за голоса избирателей боролись преимущественно на белорусском.
Опрос проводился в рамках проекта "Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с РФ: сравнительный пространственный анализ". Было совершенно более 7 тысяч звонков, собрано 500 полных анкет.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что республика еще со времен СССР несет ответственность за Калининградскую область. Он отметил, что было "много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии", однако этого так и не произошло.
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