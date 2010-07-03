Лукашенко уточнил, что находит время для шашлыков в своем плотном графике

16:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможности найти в своем плотном рабочем графике время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлыки, однако такой отдых всегда планируется заранее. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было. Поэтому не надо думать, что президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит", – сказал глава государства во время посещения Академии управления при президенте в Минске.
При этом Лукашенко подчеркнул, что всю свою жизнь он трудится "как белка в колесе", свободных дней в его графике почти не бывает. "Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет (президентства. – Прим. ред.) можно бегать? А ты привык. Колесо крутится – куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать", – добавил белорусский лидер.
Он также подтвердил, что "повязан мероприятиями". Уехать в отпуск он не может, поскольку в стране нет вице-президента, которому можно было бы передать полномочия. Даже если он берет несколько дней отдыха, то это не отпуск, а свободные от публичных мероприятий дни, признался Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко рассказал, что с прежним лидером России Борисом Ельциным в шутку предлагал Биллу Клинтону должность в Союзном государстве.
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