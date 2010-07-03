Лукашенко рассказал, как они с Ельциным подшутили над Клинтоном

14:16
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что с прежним лидером России Борисом Ельциным в шутку предлагал Биллу Клинтону должность в Союзном государстве.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, американский президент тогда собирался уходить с поста. По словам белорусского лидера, он тогда не знал об этих планах.
"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы", – поделился Лукашенко.
Ельцина это рассмешило, из-за чего все обратили на них внимание. Клинтон тоже смеялся, но не понимал, о чем речь. Когда ему перевели, тот рассмеялся еще сильнее.
Лукашенко заметил, что не желает президенту США руководить Белоруссией или Россией. Он объяснил, что нужно будет заниматься "и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей".
До 8 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко должны утвердить программу интеграции двух государств. До конца года Россия рассчитывает на подписание соглашения о взаимном признании виз.
К середине 2020 года будет разработано унифицированное законодательство. С 2021-го ожидается запуск нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынков на единых правилах.
Президент Белоруссии подчеркнул, что страны должны строить союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Объединение в одно государство не обсуждается, поскольку необходимости в этом нет, пояснил он. Владимир Путин также считает, что объединение невозможно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: