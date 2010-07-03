Лукашенко рассказал, как они с Ельциным подшутили над Клинтоном

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что с прежним лидером России Борисом Ельциным в шутку предлагал Биллу Клинтону должность в Союзном государстве.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, американский президент тогда собирался уходить с поста. По словам белорусского лидера, он тогда не знал об этих планах.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы", – поделился Лукашенко.

Ельцина это рассмешило, из-за чего все обратили на них внимание. Клинтон тоже смеялся, но не понимал, о чем речь. Когда ему перевели, тот рассмеялся еще сильнее.

Лукашенко заметил, что не желает президенту США руководить Белоруссией или Россией. Он объяснил, что нужно будет заниматься "и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей".

До 8 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко должны утвердить программу интеграции двух государств. До конца года Россия рассчитывает на подписание соглашения о взаимном признании виз.

К середине 2020 года будет разработано унифицированное законодательство. С 2021-го ожидается запуск нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынков на единых правилах.

Президент Белоруссии подчеркнул, что страны должны строить союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Объединение в одно государство не обсуждается, поскольку необходимости в этом нет, пояснил он. Владимир Путин также считает, что объединение невозможно.