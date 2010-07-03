Москва надеется на взаимное признание виз с Минском до конца года

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Россия рассчитывает на подписание соглашения о взаимном признании виз до конца года, сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По его словам, документ уже готов, передает ТАСС. Подписание планировалось еще в ходе визита премьер-министра РФ в Минск, уточнил Иванов.

"Мы слышим от белорусской стороны заверения в том, что никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет. Но в то же время дата пока не назначается", – заявил замминистра.

Согласно проекту, иностранные граждане с белорусской визой смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой – посещать Белоруссию. Предполагалось, что межправительственное соглашение подпишут в декабре 2018 года. Но этого не произошло. В Белоруссии объяснили это необходимостью проведения внутригосударственных процедур.

До 8 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют утвердить программу интеграции двух государств. До 1 ноября должна быть готова 31 "дорожная карта" по разным направлениям.

К середине 2020 года будет разработано унифицированное законодательство. С 2021-го ожидается запуск нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынков на единых правилах.