План интеграции с РФ не включает создание федерации – МИД Белоруссии

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Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.

"Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации или конфедерации, там нет, не просматривается и не будет", – подчеркнул политик. Он заверил, что "суверенитет для обоих государств – это святое". По словам министра, его страна "не намерена жертвовать своим суверенитетом в угоду каким-то конъюнктурным соображениям".

Как напомнил Макей, с 1990-х годов многое изменилось, "общество уже совершенно другое", поэтому, "если бы кто-то хотел построить федерацию или конфедерацию с другим государством, вряд ли это удастся". "Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость", – подчеркнул глава белорусского МИД.

Как пояснил министр, интеграционная программа Белоруссии и России основана сугубо на договоре 1999 года о создании Союзного государства. Никаких отступлений от этого документа не будет, отметил Макей. По мнению политика, Москве и Минску лучше сосредоточиться на экономических вопросах, таких как углубление торгового взаимодействия, согласование положений таможенного законодательства, сертификация и стандартизация.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры лидеров двух стран. К 1 ноября Россия и Белоруссия планируют разработать дорожные карты по интеграции, к середине 2020 года – унифицированное законодательство. С 2021 года планируется запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что страны должны строить союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Объединение в одно государство не обсуждается, поскольку необходимости в этом нет, пояснил он. Владимир Путин также говорил, что объединение невозможно.