В Белоруссии считают размещение российской военной базы бессмысленным

08:32
08:32
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Размещать российскую военно-воздушную базу в Белоруссии нет смысла, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
По его словам, этого вопроса нет в повестке отношений между странами.
"С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты", – цитирует министра РБК.
Он полагает, что дополнительные военные объекты в стране не помогут укреплению безопасности в регионе. Макей подчеркнул, что решение не связано с позицией европейских соседей.
"Если руководство Белорусии принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет – это основной принцип", – заключил глава внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу "неприятным эпизодом". В то же время он добавил, что Белоруссия остается союзником России на 100%.
Хотя Москва и Минск не полностью разделяют внешнеполитические установки друг друга, во внешней политике у них есть программа совместных действий, уточнил Лавров. Он заявил, что такой установки у России больше нет ни с кем.
Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух государств до 8 декабря. До 1 ноября должна быть готова 31 "дорожная карта" по разным направлениям.
К середине 2020 года будет разработано унифицированное законодательство. С 2021-го планируется запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
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