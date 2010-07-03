В Кремле прокомментировали высказывания Лукашенко об отношениях с Россией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на эмоциональные высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко об отношениях между союзными государствами. Об этом сообщили РИА Новости.

Глава Белоруссии ранее заявил, что в стране не готовы подписывать дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут улажены принципиальные вопросы в экономике. По словам Лукашенко, условия сотрудничества якобы меняются каждый год.

В Кремле на эти слова отреагировали сдержанно, указав на то, что высказывания белорусского лидера были гипотетическими рассуждениями.

"Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой", – заявил Песков.

Союзное государство – это надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и направленное на развитие сотрудничества в ключевых областях экономики, политики и обороны.

