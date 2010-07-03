Лукашенко оценил возможность подписания дорожных карт по интеграции с РФ

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Белоруссия не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике, заявил Александр Лукашенко.

"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам – независимости и суверенитету", – цитирует главу республики РИА Новости.

Общаясь с журналистами в Минске, Лукашенко отметил, что "если не будут решены принципиальные вопросы в экономике, то никакие (отраслевые) дорожные карты не будут подписаны".

Ранее стало известно, что Белоруссия намерена внести изменения в совместный с РФ договор об охране границы, заключенный в 1995 году.

Госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась отметил, что государствам нужно урегулировать вопросы, связанные с транзитом граждан третьих стран через республику на территорию РФ.

В воскресенье, 17 ноября, Лукашенко объявил, что намерен принять участие в очередных выборах президента Белоруссии. При этом он пообещал не держаться "синими пальцами" за свое кресло.

В 1997 году был избран председателем Высшего совета Союза Беларуси и России. С января 2000 года – председатель Высшего государственного совета Союзного государства.

