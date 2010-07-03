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Политика

13:18

Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии

политика

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко объявил, что намерен принять участие в очередных выборах президента Белоруссии, передает БелТА. При этом он пообещал не держаться "синими пальцами" за свое кресло.

Действующий глава государства также отметил, что Конституция Белоруссии не будет меняться к выборам.

"Это было бы глупо менять Конституцию к выборам. Я обещал, что мы начнем над этим работать", – отметил политик.

Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии 10 июля 1994 года. Он набрал более 80 процентов голосов избирателей. В 2001 году был избран президентом Белоруссии на второй срок, набрав 75,65 процента голосов.

На референдуме 2004 года избиратели высказались за снятие ограничений по количеству президентских сроков и предоставление права Александру Лукашенко участвовать в президентских выборах. Из Конституции было устранено соответствующее положение.

В 1997 году был избран председателем Высшего совета Союза Беларуси и России. С января 2000 года – председатель Высшего государственного совета Союзного государства.

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