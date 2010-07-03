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Политика

17:16

Лукашенко назвал Калининградскую область "нашей"

за рубежом политика

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика еще со времен СССР несет ответственность за Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

"Почему говорю "наши калининградцы"? Я Владимиру Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем. Путин говорит: "Я не против", – сказал белорусский лидер.

Он добавил, что еще в советские времена было "много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии", однако этого так и не произошло. "Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно", – подчеркнул Лукашенко.

При этом президент Белоруссии заметил, что достаточно часто употребляет в своей речи не только выражение "наша Калининградская область", но и "наша Россия".

Ранее Александр Лукашенко рассказал о возможности найти в своем плотном рабочем графике время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлыки, однако такой отдых всегда планируется заранее. Он также подтвердил, что "повязан мероприятиями". Уехать в отпуск он не может, поскольку в стране нет вице-президента.

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