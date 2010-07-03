Медведев отреагировал на слова Лукашенко о "втянутых в чужие войны" белорусах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что белорусов постоянно втягивали в "чужие войны", начиная с 1812 года, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, что ни в коем случае мы не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, жили на территории современной России, Белоруссии, они защищали ведь свою землю от захватчиков", – сказал премьер.

По мнению Медведева, "наши отцы и деды защищали свою землю", а не участвовали "в чужих войнах". Так было в 1812 году, в периоды Первой и Второй мировых войн, подчеркнул глава кабмина, добавив, что ему очень странно слышать подобные слова.

"Особенно важно, мне кажется, подчеркнуть это в такой праздник, как сегодня – День народного единства, и, как известно, Россия в этот период была спасена в 1612 году от интервентов и именно это позволило ей сохраниться как единой, сильной, большой стране", – уточнил Медведев.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли XVIII выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства". В открытии также участвовали министр культуры РФ Владимир Мединский, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.