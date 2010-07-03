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Политика

15:54

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе

политика

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировали слова Александра Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе. Дмитрий Песков заявил, что разрешение конфликта на Украине является гораздо более важной задачей, чем определение роли Москвы в нем.

"Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", – цитирует Пескова ТАСС. Пресс-секретарь уточнил, важно помочь Украине "справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока".

Песков напомнил, что Россия не признает себя участницей этого конфликта.

Ранее, выступая на международном форуме "Минский диалог", Лукашенко заявил: "Не надо после меня говорить, что это (ситуация на юго-востоке Украины) не конфликт России и Украины".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых – отказ Киева от контроля над регионом.

Кроме того, Киев не намерен вносить изменения в конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу.

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