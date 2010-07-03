На Украине назвали сценарии развития ситуации в Донбассе

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых – отказ Киева от контроля над регионом.

Первым вариантом министр в эфире телеканала ICTV назвал попытку реализации минских соглашений, которые он назвал "несправедливым процессом".

Еще одна "тактика": "тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас".

Как подчеркнул Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский пытается продолжить то, что начали его предшественники в Минске, передает RT.

В противном случае необходимо будет обращаться к мировому сообществу и говорить, что "нужна миссия по поддержке мира на всей оккупированной территории".

Ранее Пристайко указал, что Киев не будет в рамках минских договоренностей вносить изменения в конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу.

1 октября была подписана "формула Штайнмайера", которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Документ также предусматривает, что в самопровозглашенных республиках пройдут местные выборы. После их признания ОБСЕ временное соглашение приобретет юридическую силу.