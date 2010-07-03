Песков оценил подписание Украиной "формулы Штайнмайера"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным фактом подписание Украиной "формулы Штанмайера", передает ТАСС.

"Само подтверждение "формулы Штайнмайера", которая, кстати говоря, была принята всеми участниками нормандской четверки, включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным", – заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что это важный шаг на пути реализации достигнутых ранее договоренностей.

Он также выразил надежду на дальнейшее движение по пути реализации Минских договоренностей, поскольку это, по его мнению, единственный возможный способ для урегулирования украинского конфликта на юго-востоке этой страны.

"Формула Штайнмайера" – механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу.

Накануне Киев подписал "формулу Штайнмайера". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот закон разработает Верховная рада, документ пройдет публичное обсуждение.

В сентябре представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что Киев сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки" и отказался подписывать "формулу Штайнмайера".