В Совфеде оценили слова главы МИД Украины о формуле Штайнмайера

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя слова Пристайко, отметил, что не вполне понятно, на какую формулу и в каком объеме дано согласие. Об этом пишет RT.

"В данном случае либо согласны целиком, либо обсуждать какие-то отрывочные пункты, которые нравятся или не нравятся, смысла нет", – подчеркнул Морозов.

Он также добавил, что формула Штайнмайера имеет смысл только как общий план, где все пункты взаимосвязаны и не могут быть проигнорированы. Это же, по словам сенатора, относится и к Минским соглашениям.

Ранее стало известно, что Украина не станет вносить изменения в Конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того, Киев не собирается использовать механизм полной амнистии участников конфликта.