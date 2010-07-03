В Кремле оценили позицию Киева по "формуле Штайнмайера"

14:32
14:32
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отказ Украины подписать "формулу Штайнмайера" противоречит прежним договоренностям и подтверждает, что саммиту лидеров "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия) должна предшествовать подготовительная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчерашняя ситуация [на встрече контактной группы] лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу. Возникают вопросы относительно того, остаемся ли мы все в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей, поэтому предстоит еще продолжение работы", – сказал он, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что "формула Штайнмайера" не была чем-то обусловлена. Поэтому выдвижение Киевом условий для подписания соответствующего документа – это новая позиция стран, которые соглашались с этой формулой.
"Формула Штайнмайера" – механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу.
Ранее представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киев на заседании группы сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки" и отказался подписывать "формулу Штайнмайера".
Также сообщалось, что Украина не намерена вносить изменения в Конституцию, которые касались бы предоставления Донбассу особого статуса.
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