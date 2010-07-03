Путин и Собянин открыли выставку "Православная Русь – к Дню народного единства"

14:38
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли XVIII выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства", сообщает Агентство "Москва".
В открытии также участвовали министр культуры РФ Владимир Мединский, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Выставка-форум проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" с 4 ноября по 8 декабря. Тема экспозиции – "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Порядка 150 произведений живописи и скульптуры привезли из 34 городов России. Это работы Александра Дейнеки, Павла Корина, Аркадия Пластова, Петра Кончаловского, Юрия Пименова, Веры Мухиной, Евгения Вучетича и других. Они рассказывают о том, как отразилась война в искусстве 1940–2010-х гг.
Экспозиция включает два тематических блока. Первый посвящен живописным работам 1941–1945 годов, отражающим начало войны, действия врага на оккупированных территориях, события на фронте и в тылу, героизм и победу. Второй связан с послевоенными произведениями 1946–2011 годов.
В павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ тем временем продлили работу выставки "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только". Посетить ее можно до 12 января 2020 года.
В павильоне "Космос" открылась выставка "Взгляд сверху". На ней представлено более ста снимков, сделанных в экспедициях на МКС в период с 2007 по 2018 год. Большая часть экспозиции состоит из работ летчика-космонавта, Героя Россия Федора Юрчихина.
На выставку "Память поколений" привезут картины из 32 городов
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