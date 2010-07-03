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08:00

Выставку с работами Пикассо продлили на ВДНХ

город выставки парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работу двух выставок в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ продлили до 12 января 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Теперь у москвичей больше времени для того, чтобы увидеть шедевры знаменитых художников и редкие снимки советских фотографов", – говорится в сообщении.

На выставке "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только" представлены картины русских живописцев и керамика Пабло Пикассо.

Фотовыставка "История мечты" показывает историю ВДНХ от 1930 года до наших дней. Экспозиции приурочены к 80-летию ВДНХ, которое отмечается в этом году.

Ранее на ВДНХ в павильоне "Космос" открылась выставка "Взгляд сверху". Там можно увидеть снимки, которые были сделаны в экспедициях на МКС в период с 2007 по 2018 год.

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