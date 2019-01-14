Медведев напомнил Белоруссии о ценности поддержки со стороны РФ

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Объем кредитной поддержки, которую Россия оказывает Белоруссии, за последние годы превысил миллиарды долларов. Об этом заявил Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Глава кабмина подчеркнул, что налоговый маневр влияет на соседские стран. При этом РФ, по его словам, обладает суверенным правом принимать подобные решения. В то же время Москва понятна озабоченность Минска по данной теме.

Помимо этого, Медведев добавил, то Россия никогда не обещала компенсировать неполученные доходы других государств, даже если речь идет о самых близких союзниках.

Нынешний объем кредитной поддержки Минска превышает шесть миллиардов долларов. Эта сумма не учитывает кредит на строительство атомной станции.

По утверждению премьер-министра, РФ не требует возврата данных средств и готова пролонгировать срок кредитов.

"Мы помогаем им, вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях", – сказал Медведев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва не станет компенсировать потери от налогового маневра, она может потерять его страну как союзника.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.