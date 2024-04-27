ТАСС: взрывы прозвучали в Днепре и Львовской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Днепре и Львовской области на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Какие-либо подробности случившегося пока не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Кроме того, местные СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

До этого сообщалось, что объект критической инфраструктуры был поврежден в результате удара по Черкасской области Украины. Глава администрации региона Игорь Табурец отметил, что украинские средства ПВО отработали по скоростной воздушной цели.