В Черкасской области Украины повреждена критическая инфраструктура

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В результате утреннего удара по Черкасской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Глава администрации региона Игорь Табурец отметил, что украинские средства ПВО отработали по скоростной воздушной цели.

Ранее сообщалось, что громкие звуки раздавались на территории центральной части Украины, а также в Черкасской области. Там объявлена воздушная тревога. Она звучала еще в четырех регионах Украины.

22 апреля в Харькове был нанесен удар по объекту телевизионной инфраструктуры. После этого в городе начались перебои с сигналом цифрового телевидения.

В марте сообщалось, что город был полностью обесточен в результате серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов заявлял, что в Харькове серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением, не работает электрический транспорт, а также из строя вышли номера всех экстренных служб и светофоры.



В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Он отмечал, что украинские власти ведут активную работу по усилению ПВО в этом городе совместно со своими западными союзниками.