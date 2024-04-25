Взрывы прогремели в центральной части Украины

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Громкие звуки раздавались на территории центральной части Украины, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечают журналисты, также взрывы прогремели в Черкасской области. Там объявлена воздушная тревога. Она звучит еще в четырех регионах Украины.

Пока подробностей о последствиях взрывов не приводилось. Официальные власти на связь с украинскими гражданами не выходили.

22 апреля в Харькове был нанесен удар по объекту телевизионной инфраструктуры. После этого в городе начались перебои с сигналом цифрового телевидения.

В марте сообщалось, что город был полностью обесточен в результате серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов заявлял, что в Харькове серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением, не работает электрический транспорт, а также из строя вышли номера всех экстренных служб и светофоры.



В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Он отмечал, что украинские власти ведут активную работу по усилению ПВО в этом городе совместно со своими западными союзниками.