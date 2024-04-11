Эксперт Михайлов: Харьков могут освободить после Славянска и Краматорска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Харьков может быть освобожден после Славянска и Краматорска. Об этом радио КП сообщил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он сказал, что не хотел бы увидеть Харьков разрушенным. По его словам, действия России на авдеевском направлении, потом на часовяровском направлении и в будущем на наступлении на Краматорск и Славянск для полного освобождения территории Донбасса приведут к вопросу готовности Украины продолжать боевые действия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готовится план нового контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста. Он отметил, что речь также идет и о других инфраструктурных объектах в этом регионе, которые Киев считает своей военной целью.

