ФСБ опубликовала видео пресечения высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ показала видео пресечения попытки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Тендровскую косу Херсонской области. Запись опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах видна лодка украинского десанта, по которой попадает снаряд. Далее показано оружие, изъятое после нанесения удара. В сообщении отметили, что одного десантника ВСУ взяли в плен, остальных ликвидировали.

11 апреля ФСБ России совместно с Минобороны пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу, спланированную спецслужбами Великобритании. Военнопленный рассказал, что проходил подготовку на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии.