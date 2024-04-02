Патрушев заявил, что ослабление России является многолетней целью коллективного Запада

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Ослабление России с целью удаления ее с политической карты мира является многолетней стратегической целью стран коллективного Запада. Об этом в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Ослабление нашей страны как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения являются многолетними стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада", – рассказал он.

По мнению Патрушева, именно поэтому в стратегической концепции НАТО Россия закреплена в качестве основного источника угроз для европейской безопасности. Он также заявил, что в 90-е годы страны НАТО пытались убедить РФ, что они заинтересованы в военно-политическом сотрудничестве, а на деле Запад рассматривал распад СССР лишь как один из этапов противостояния с Россией.

Патрушев также отметил, что европейские страны блока давно утратили многие элементы своего суверенитета и, по сути, являются лишь экономической и политической подпоркой Альянса.

Ранее Патрушев заявлял, что западные элиты будут продолжать вести прокси-войну против российской стороны и после "горячей фазы" конфликта на Украине.

До этого секретарь Совбеза РФ сообщил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере. Патрушев отметил, что гиперзвуковое оружие позволит создать условия безопасности на несколько десятилетий.