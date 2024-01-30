Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Святая обязанность граждан РФ заключается в защите российских традиционных ценностей и воспитании молодежи на примерах "побед русского оружия". С таким заявлением выступил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов, пишет ТАСС.

Он добавил, что россиянам также важно не допускать попыток переписать историю и бороться с политическим и экономическим давлением западных стран на Россию.

Мухитов отметил, что Запад желает поработить РФ, однако ему это не под силу. Он напомнил, что в 1941 году Адольф Гитлер издал директиву, которая предписывала фашистским войскам стереть Ленинград с лица земли. Однако город смог выстоять благодаря мужеству его жителей и советских воинов, подчеркнул Мухитов.

"Тем не менее западный мир до сих пор не уяснил, что сломить дух и волю нашего народа, поработить Россию ему не под силу", – заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сформированное в русофобском ключе общественное мнение на Западе будет существовать в течение десятилетий, однако рано или поздно здравый смысл возобладает.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад планирует устроить революцию в России, однако его ожидает неудача. По словам Нарышкина, на данный момент западные спецслужбы и политики видят, что положение в РФ стабильно, а народ объединился вокруг политического руководства страны.