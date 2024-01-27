Россия сделает все, чтобы враги навсегда исчезли с лица земли – Медведев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Медведев напомнил, что 27 января исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Он отметил, что эта дата – живое напоминание об одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и величайших подвигов советского народа. Как подчеркнул Медведев, несмотря на тяжелейшие испытания, Ленинград выстоял в борьбе с немецкими захватчиками.

"Фашисты так и не смогли сломить дух ее жителей. Сегодня мы скорбим о тех, кто погиб, защищая осажденный город, кто ценой своей жизни прорвал блокаду. Низкий им поклон", – заявил Медведев.

Как подчеркнул зампред Совбеза, сегодня важно бережно хранить память о подвиге советского народа, который является источником мужества и стойкости в нынешней борьбе с силами неофашизма.

"Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли", – подчеркнул Медведев.

Ранее Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

В день полного освобождения Ленинграда от блокады на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к монументу "Мать-Родина".