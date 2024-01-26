Нарышкин заявил, что у Запада не получится устроить революцию в России

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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Запад планирует устроить революцию в России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов", – подчеркнул директор СВР.

Нарышкин заявил, что Запад стоит за "арабской весной" с хаосом, многочисленными жертвами и разрухой, а также за евромайданом на Украине. По его словам, западные страны "испытывают головокружение от успехов" и хотят осуществить подобный сценарий и в России.

Он подчеркнул, что в этом они потерпят неудачу. Кроме того, глава СВР заявил, что на данный момент западные спецслужбы и политики видят, что положение в РФ стабильно, а народ объединился вокруг политического руководства страны.

До этого Нарышкин рассказал, что заявления со стороны стран Запада про якобы планы нападения России на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против РФ. По его словам, это нужно, чтобы надавить на РФ и заставить Москву отказаться от целей спецоперации на Украине.