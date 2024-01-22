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Американская сторона, проводя политику "тотальной вассализации" Украины, приступила к созданию в этом государстве колониальной администрации, в которую Штаты включат украинцев, прошедших обучение на Западе и присягнувших интересам США. Таким мнением поделился директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

По его словам, чтобы усилить вассальную зависимость украинской стороны от Вашингтона, советники США уже представлены во всех ключевых государственных ведомствах Украины. В качестве примера Нарышкин напомнил времена, когда англосаксы эпохи Британской империи направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления местным правительством.

Украинский лидер Владимир Зеленский, продолжил глава СВР, понимает, что имеющийся у Вашингтона компромат может "уничтожить его как президента". Нарышкин отметил, что из-за этого Зеленский продолжит "плясать под дудку хозяев".

"Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В черном списке – десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского", – передает пресс-бюро СВР слова Нарышкина.

В противном случае США опубликуют коррупционное досье в отношении представителей его окружения, уточнил он.

Вместе с тем Нарышкин рассказал, что американская сторона двигает на пост нового украинского премьера диппредставителя страны в США Оксану Маркарову. Она получила образование в Индианском университете в Блумингтоне.

Кроме того, на должность министра финансов Вашингтон предложил замруководителя Минфина Александра Каву, который обучался в Гарварде, а на должность министра экономики был рекомендован действующий замглавы этого ведомства Тарас Качка. Последний обучался в польском Национальном институте государственного управления, заявил Нарышкин.

Ранее в СМИ писали, что Зеленский после отказа от переговоров с российской стороной лишился шансов на финансирование Киева со стороны западных государств. По данным прессы, финансисты Запада намерены предоставлять средства Украине лишь в том случае, если там будут прекращены боевые действия. На экономическом форуме в Давосе Зеленский еще больше усугубил ситуацию для Киева, уточнялось в статье.

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