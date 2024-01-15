В Совфеде заявили о наращивании Западом усилий по дискредитации выборов в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Западные страны в преддверии президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 года, увеличивают количество участников для совершения разного рода дискредитации на российских выборах. Об этом сообщила комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета в своем телеграм-канале.

Для совершения дискредитаций привлекают иноагентов, подконтрольные Западу СМИ и некоммерческие организации (НКО). Например, серьезная активность в этом процессе исходит со стороны спонсируемого правительством США ресурса "Голоса Америки", включенного в реестр иноагентов. Данное издание распространяет критикующие материалы об избирательной системе России и призывает к срыву голосования на выборах в 2024 году.

"Например, 10 января был опубликован материал, в котором содержатся огульные обвинения в намерении фальсифицировать результаты голосования и содержатся призывы к участию в противоправных акциях у избирательных участков в России и за рубежом в день голосования", – сказано в сообщении.

Также в комиссии указали и на действия признанного в РФ иноагентом движения "Голос", которое размещает в Сети бездоказательные обвинения в принуждении российской стороны к сбору подписей.

Кроме того, в попытках дестабилизировать ситуацию в стране к выборам президента РФ привлечены и официальные лица западных стран.

"Например, глава Юридического комитета сената США Дик Дурбин считает, что экстремисты и совершившие государственную измену являются "патриотически настроенными россиянами, которые борются против Кремля во имя демократии и свободы", – объяснили в Совфеде.

При этом Запад привлекает к дискредитации избирательной кампании в России и научно-производственные объединения, которые прикрываются в этом деятельностью по защите прав человека. В комиссии напомнили об отчете "Хьюман райтс вотч" за прошедший год, в котором Россию раскритиковали за защиту суверенитета и традиционных ценностей страны, противодействие экстремизму, терроризму и другим деструктивным действиям.

В сообщении сказано, что Минюст РФ уже исключил представительство "Хьюман Райтс Вотч, Инк." из реестра филиалов международных организаций по причине обнаруженных нарушений, которые были совершены в обход российского закона.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предупредила, что комиссия по защите суверенитета страны будет отслеживать все попытки вмешательств в процедуру президентских выборов. Кроме того, она заявила, что подобные факты будут обнародовать.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что США хотят усилить взаимодействие с россиянами, которые являются выпускниками американских программ по обмену, для вмешательства в выборы президента РФ.

По его словам, в скором времени они также начнут привлекать к этому и воспитанников американских детских садов и школ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня