Комиссия СФ будет отслеживать все попытки вмешательств в президентские выборы в России

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Комиссия Совфеда РФ по защите суверенитета страны будет отслеживать все попытки вмешательств в президентские выборы в России, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.



Спикер Совфеда отметила, что комиссия также будет анализировать и обнародовать все подобные факты. Матвиенко напомнила, что в США в этом году также пройдут выборы президента.

"Еще ничего не началось, по сути, но уже Россию обвинили во вмешательстве в выборы – на воре и шапка горит", – отметила политик.

Матвиенко объяснила, что американцы заранее вбрасывают подобную информацию, чтобы затем оправдывать свои попытки вмешаться в ход избирательной компании в РФ.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что США хотят усилить взаимодействие с россиянами, которые являются выпускниками американских программ по обмену, для вмешательства в выборы президента РФ.

По его словам, в скором времени они также начнут привлекать к этому и воспитанников американских детских садов и школ.

По информации МИД РФ, подготовка к предстоящей президентской гонке в РФ в других странах уже столкнулась со значительными препятствиями. Дипломаты жалуются, что в недружественных странах по требованию их властей были закрыты 26 российских загранучреждений, из-за чего не все граждане РФ смогут отдать свой голос на выборах.

Выборы в России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые отдать свой голос можно будет посредством системы дистанционного электронного голосования.

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