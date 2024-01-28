Русофобия на Западе продлится десятилетия, однако здравый смысл возобладает – Песков

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Сформированное в русофобском ключе общественное мнение на Западе будет существовать в течение десятилетий, однако рано или поздно здравый смысл возобладает. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что тенденция к насаждению русофобии, которая сейчас наблюдается на Западе, "не крайне опасная", а "растянутая во времени". По словам Пескова, общественное мнение "уже на протяжении десяти лет" получает массированный заряд неприятия России.

"Сейчас русофобия наверху. Когда она пойдет к середине и вниз, пройдет несколько десятилетий. А это наступит все равно. Когда-нибудь это наступит, и здравый смысл – он постепенно будет возобладать", – считает Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. Глава государства признался, что в 2000-е он считал, что весь мир понимал, что Россия стала другой. Но на самом деле Запад стремился развалить Россию после распада СССР. Как отметил Путин, такая большая страна, как Россия, Западу была не нужна.