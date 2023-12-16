16 декабря, 07:56Политика
Путин насмехается над Зеленским из-за финансовых трудностей Киева – СМИ
Фото: Александр Казаков/ТАСС/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин насмехается над украинским лидером Владимиром Зеленским из-за сокращения финансовой помощи Киеву со стороны Запада. Такое мнение высказали журналисты Bloomberg.
"Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается", – указано в материале.
Журналисты отмечают, что Запад сменил свое отношение к Зеленскому после провального контрнаступления ВСУ и теперь киевским властям приходится сталкиваться с уменьшением финансирования со стороны ЕС и США.
В ходе большой пресс-конференции, Путин заявил, что сейчас Украина не производит никаких вооружений, стране все привозят "на халяву". Он отметил, что когда-нибудь "халява" может закончиться, или уже заканчивается.
Президент также заявил, что мир на Украине наступит в тот момент, когда российская сторона достигнет целей спецоперации, которые остаются неизменными. Путин также подчеркнул, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Черноморье не имеют отношения к этой стране. Глава государства также напомнил, что Одесса – это русский город и все об этом знают.
Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения
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