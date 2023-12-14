Украина получает все вооружения "на халяву" – Путин

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В настоящее время Украина не производит никаких вооружений, стране все привозят "на халяву". Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Итогов года".

"Сегодня Украина почти ничего не производит. Пытаются что-то сохранить, но почти ничего не производит. Все привозят, извините за моветон, на халяву", – сказал российский лидер.

Однако, по словам президента, когда-нибудь "халява" может закончиться, или уже заканчивается.

С начала контрнаступления российская армия ликвидировала в зоне спецоперации 747 танков и почти 2,3 тысячи различных бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил Путин. Подобный процесс он назвал демилитаризацией.

До этого в Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии за первую неделю декабря составили более 1,5 тысячи военных. Вместе с этим украинская армия лишилась 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудий полевой артиллерии.

