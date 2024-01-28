Память о подвиге ленинградцев дает истинные ценности молодежи – Патрушев

Фото: kremlin.ru

Память о мужестве и героизме советских воинов, сражавшихся за Ленинград, о стойкости жителей блокадного города является элементом воспитания российской молодежи. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Патрушев, в годы войны все жители Советского союза проявляли мужество и героизм, память об этом необходимо бережно поддерживать. По словам секретаря Совбеза РФ, особую стойкость проявили ленинградцы и военные, прорвавшие кольцо блокады, а затем и освободившие город.

"Надо, чтобы эта память обязательно сохранилась, потому что это является элементом воспитания", – сказал Патрушев, возложив венок к подножию монумента "Мать-родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

Патрушев также обратил внимание на то, что в траурных событиях приняло участие много молодежи, которая разделяет ценности и чтит историю.

"Я считаю, что это мемориальное кладбище должно играть и играет очень важную роль в воспитании людей", – подчеркнул он.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в борьбе с последователями Адольфа Гитлера и Степана Бандеры Россия не будет останавливаться на полпути.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в годы войны целью нацистов были ресурсы, территории СССР и мирное население, а преступления нацистов не имеют срока давности.