Россия не остановится на полпути в борьбе с последователями Гитлера – Нарышкин

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В борьбе с последователями Адольфа Гитлера и Степана Бандеры Россия не будет останавливаться на полпути. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

Как отметил Нарышкин, выступая перед журналистами после церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, нацизм является абсолютным злом.

"Именно из таких позиций нашей страной оценивалась та угроза, нависшая над мирными жителями Донбасса и всей Новороссией, со стороны неонацистского киевского режима", – сообщил Нарышкин.

Он подчеркнул, что вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия не остановится на полпути.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в годы войны целью нацистов были ресурсы, территории СССР и мирное население. Преступления нацистов не имеют срока давности.

До этого Путин возложил цветы к монументу Рубежный камень на Невском пятачке по случаю 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда.