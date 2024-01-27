Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу Рубежный камень

Фото: ТАСС/POOL/Константин Завражин

Владимир Путин возложил цветы к монументу Рубежный камень на Невском пятачке по случаю 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Невский пятачок располагается на левом берегу Невы. Он является символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.

Президент, преклонив колено, возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный черной лентой. Некоторое время Путин стоял молча, после чего перекрестился и вернулся к автомобилю.

Путин ранее заявил, что люди, которые пережили блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для российских граждан. Он напомнил о единстве и сплоченности людей, оказавшихся в Ленинграде во время блокады.

