В годы войны целью нацистов были ресурсы и территории СССР – Путин

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Преступления нацистов не имеют срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что сострадание о мирных жителях СССР, пострадавших от рук нацистов, передается от поколения к поколению.

"Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников – тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа", – заявил Путин.

Также президент отметил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты воевали не с политическим режимом – их истинной целью были территории и ресурсы СССР, а также уничтожение населения. Об этом говорят цифры: из общего числа потерь, которые понес СССР в годы войны, более половины составили именно мирные жители.

"И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией", – добавил Путин.

При этом Путин обратил внимание на то, что сегодня некоторые страны напрямую используют методы гитлеровцев: Украина прибегает к террору, варварским убийствам, а Европа на государственном уровне продвигает русофобию. По словам Путина, сегодня пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу Рубежный камень на Невском пятачке по случаю 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда.