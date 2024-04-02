Патрушев заявил, что НАТО активно участвует в организации обстрелов России со стороны ВСУ

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НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине, так как Альянс активно участвует в организации обстрелов российских территорий. Об этом в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий", – рассказал он.

Патрушев заявил, что именно в рамках НАТО принимаются коллективные решения о поставках оружия и повышения их технических и дальнобойных возможностей. Кроме того, подготовка наемников и диверсантов для участия в антироссийских операциях проводится инструкторами Альянса на территории нескольких стран-членов НАТО.

Он также отметил, что Альянс сейчас выступает в качестве инструмента США для проведения гибридных войн во всем мире. По мнению Патрушева, НАТО также "не гнушается использовать в своих интересах террористические организации".

Патрушев также рассказал, что ослабление России с целью удаления ее с политической карты мира является многолетней стратегической целью стран коллективного Запада. По его мнению, европейские страны блока давно утратили многие элементы своего суверенитета и, по сути, являются лишь экономической и политической подпоркой Альянса.