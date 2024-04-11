ФСБ пресекла спланированную Лондоном высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ФСБ РФ совместно Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе боя десант Вооруженных сил Украины уничтожили, а одного военного взяли в плен. Им оказался старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин.

По данным спецслужб, деятельность этого центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании, что говорит о непосредственной вовлеченности Лондона в конфликт.

Военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии.

Также он сообщил, что британские инструкторы разрабатывали, а ССО ВСУ проводили диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море, чтобы захватить техсредства сопровождения полетов беспилотников ВС РФ. Пленный отметил, что при штурме вышки диверсанты не нашли интересующее британцев оборудование, а расположенную на платформе станцию связи подорвали.

Таким образом, ФСБ РФ получили свидетельства прямой вовлеченности британских спецподразделений в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине, так как Альянс активно участвует в организации обстрелов российских территорий.

Патрушев заявил, что именно в рамках НАТО принимаются коллективные решения о поставках оружия и повышении их технических и дальнобойных возможностей. Кроме того, подготовка наемников и диверсантов для участия в антироссийских операциях проводится инструкторами Альянса на территории нескольких стран – членов НАТО.

Патрушев также рассказал, что ослабление России с целью удаления ее с политической карты мира является многолетней стратегической целью стран коллективного Запада. По его мнению, европейские страны блока давно утратили многие элементы своего суверенитета и, по сути, являются лишь экономической и политической подпоркой Альянса.