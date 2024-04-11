ВС РФ ударили по топливно-энергетическому комплексу Украины в ответ на атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по топливно-энергетическому комплексу Украины в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами", – уточнили в оборонном ведомстве.

В результате все цели удары были достигнуты, а объекты поражены. В результате была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, а также сорваны переброски резервов в районы боевых действий.

"Также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ", – заключили в МО РФ.

Ранее украинская управляющая компания заявила, что Трипольская ТЭС, которая находится на берегу Днепра в 45 километрах от Киева, полностью ликвидирована. После вывода Чернобыльской АЭС из эксплуатации ТЭС была крупнейшим подобным объектом в регионе.



Представитель подполья заявлял, что после ракетных ударов по поселку в Харьковской области перестали работать ТЭЦ и ГРЭС. Также некоторые районы Одессы оказались обесточены после прогремевших в городе взрывов.