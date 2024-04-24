РИА Новости: часть Одессы осталась без света после взрывов

Фото: телеграм-канал "Типичная Одесса"

Часть Одессы на юге Украины осталась без электричества после серии мощных взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее несколько мощных взрывов прогремели в Одессе в ночь на 23 апреля. Подробности случившегося не уточнялись, как и информация о возможном повреждении объектов инфраструктуры.

До этого взрывы прозвучали в Одесской области в ночь на 22 апреля. По данным СМИ, в регионе работали системы ПВО.

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщал, что на Украине летом и зимой могут быть введены отключения света на 4–6 часов в сутки. По его словам, из-за российских ударов по энергетике Украина потеряла до 7 гигаватт генерации, повреждены электроподстанции и сети.

