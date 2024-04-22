РИА Новости: взрывы прогремели в Одессе на Украине

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Взрывы прогремели в Одесской области. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в регионе работают системы ПВО. На данный момент в области объявлена воздушная тревога.

Ранее в Мининфраструктуры Украины сообщили, что порт Южный возле Одессы получил повреждения. По заявлению украинского ведомства, были атакованы два терминала, которые специализируются на перевалке агропродукции.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев доложил об ударе российских войск по инфраструктуре порта в районе Одессы. Тогда, по его словам, дороги в сторону порта и набережной были оцеплены, пропускали только машины скорой помощи.