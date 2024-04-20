Мининфраструктуры Украины: порт Южный возле Одессы получил повреждения

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Два портовых терминала были поражены в порту близ Одессы. Об этом со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины сообщает РИА Новости.

"Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции", – указано в сообщении.

В украинском министерстве заявили, что один из терминалов принадлежал компании из Сингапура "Дельта Вилмар". Это предприятие является крупнейшим производителем рафинированного подсолнечного масла на Украине.

17 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев доложил об ударе российских войск по инфраструктуре порта в районе Одессы. Тогда, по его словам, дороги в сторону порта и набережной были оцеплены, пропускали только машины скорой помощи.

До этого ВС РФ атаковали военный аэродром в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Лебедев уточнил, что на месте произошла детонация.

