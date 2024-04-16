Подполье сообщило об ударе ВС РФ в районе аэродрома ВСУ в Хмельницкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала военный аэродром в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Конкретики пока нет, была детонация, скорые", – уточнил он.

Кроме того, Лебедев заявил, что на территории аэродрома проводились учения среди летчиков, которые живут в казармах. По его словам, несколько учебных заведений на базе аэродрома были также разрушены.

В подполье подчеркнули, что на этом аэродроме должны были получить американские самолеты F-16. Также там якобы находятся бомбовый склад, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.

Ранее ВС РФ нанесли удар по заводу "Прогресс" и конструкторскому бюро "Ивченко-прогресс", где ВСУ ремонтировали технику. Повреждены цеха с военной техникой, уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

