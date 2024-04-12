Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по комбинату "СевГОК" в Кривом Роге

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатоара николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в результате комбинат стоит без электричества.

Ночью сообщалось, что серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Сирены воздушной тревоги звучали в восьми регионах Украины: в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

До этого в Сумской областной военной администрации сообщили о повреждении теплоэлектроцентрали после прогремевшего в Сумах взрыва.

В Минобороны России сообщили, что войска РФ в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по топливно-энергетическому комплексу Украины в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.

