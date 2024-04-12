Сумская ОВА заявила о повреждении ТЭЦ после взрыва

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) получила повреждения после взрыва в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную областную военную администрацию.

Там сообщили, что на месте уже находятся все необходимые службы. Вместе с тем не уточняется, какая именно ТЭЦ была повреждена. Также не сообщаются и другие подробности случившегося.

Ранее компания "Центрэнерго Украины" сообщила, что Трипольская ТЭС, которая находится на берегу Днепра (в 45 километрах южнее Киева), полностью ликвидирована. Данная ТЭС являлась крупнейшим энергогенерирующим объектом в Киевской области, а также важнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую и Черкасскую области.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ТЭЦ и ГРЭС не работают после того, как по украинскому поселку Эсхар в Харьковской области ударили восемью ракетами.